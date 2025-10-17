Трамп уверен, что конфликт на Украине удастся урегулировать

Президент США Дональд Трамп высказал оптимистичную оценку решения украинского конфликта во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Он выразил уверенность в том, что конфликтная ситуация будет разрешена.

«Этот [конфликт] идёт уже долго, и я думаю, что мы добиваемся огромного прогресса [в урегулировании], мы сегодня поговорим об этом», — заявил американский лидер.