Трамп уверен, что конфликт на Украине удастся урегулировать
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Президент США Дональд Трамп высказал оптимистичную оценку решения украинского конфликта во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Он выразил уверенность в том, что конфликтная ситуация будет разрешена.
«Этот [конфликт] идёт уже долго, и я думаю, что мы добиваемся огромного прогресса [в урегулировании], мы сегодня поговорим об этом», — заявил американский лидер.
Напомним, что Трамп и Зеленский прямо сейчас проводят встречу в Белом доме. Американский лидер пообещал, что в ходе диалога он обсудит с главой киевского режима его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, состоявшийся накануне. В ходе этого разговора Трамп осознал, что Соединённым Штатам необходимы собственные ракеты Tomahawk, и поэтому не следует исчерпывать их запасы, отправляя на Украину.
