Орбан: Есть шанс, что встреча Путина и Трампа в Будапеште приведёт к миру

Встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Будапеште значительно повысит шансы на достижение мира в Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявив, что страна готова принять этот российско-американский саммит.

«Сегодня Венгрия — это та страна в Европе, где есть серьёзные шансы на то, что американо-российские переговоры в конечном итоге приведут к миру», — написал глава правительства в своих социальных сетях.

Орбан отметил, что Брюссель изолировал себя от мирного процесса, но Венгрия намерена продолжать прилагать усилия. Премьер-министр уверен, что сотрудничество вместо конфронтации и взаимное уважение вместо стигматизации станет главным путём к миру.