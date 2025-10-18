Орбан: Есть шанс, что встреча Путина и Трампа в Будапеште приведёт к миру
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786
Встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Будапеште значительно повысит шансы на достижение мира в Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявив, что страна готова принять этот российско-американский саммит.
«Сегодня Венгрия — это та страна в Европе, где есть серьёзные шансы на то, что американо-российские переговоры в конечном итоге приведут к миру», — написал глава правительства в своих социальных сетях.
Орбан отметил, что Брюссель изолировал себя от мирного процесса, но Венгрия намерена продолжать прилагать усилия. Премьер-министр уверен, что сотрудничество вместо конфронтации и взаимное уважение вместо стигматизации станет главным путём к миру.
Напомним, что 16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели двухчасовой телефонный разговор, по итогам которого договорились о личной встрече в Будапеште. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что выбор локации обусловлен особой позицией Венгрии в НАТО и ЕС.
