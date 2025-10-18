Pais назвала политическим кошмаром встречу Путина и Трампа в Будапеште

Возможная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште станет политическим кошмаром для ЕС. Об этом сообщает испанская газета Pais.

В Брюсселе считают, что российско-американский саммит будет действительно полезным, если стороны сумеют достигнуть реального прогресса по украинскому урегулированию. По крайней мере, так официальные лица говорят с трибун.

А вот в частных беседах источники из Европейского союза называют возможную встречу Путина и Трампа в Будапеште «политическим кошмаром». Они считают, что проведение саммита в Венгрии, которая является членом НАТО и ЕС, ставит в очень неловкое положение все остальные европейские государства.

«Сам факт саммита в венгерской столице являет собой «пренебрежение Европой», — сказано в публикации.