Безопасность предстоящих переговоров президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в Венгрии будет обеспечена даже при коротких сроках подготовки, уверен член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса ФСБ Андрей Попов. По его словам, спецслужбы могли начать подготовку задолго до официального объявления о саммите.

Эксперт полагает, что США уже дали указание европейским союзникам обеспечить беспрепятственный пролёт самолёта российского лидера над Европой, исключив любые провокации вроде внеплановых учений. В свою очередь отечественные спецслужбы — ФСО, Минобороны, СВР и ГРУ — задействуют все оперативные возможности для мониторинга и нейтрализации потенциальных угроз.

Отвечая на вопрос о возможных провокациях со стороны Украины, собеседник «Царьграда» отметил, что любые попытки срыва переговоров будут жёстко пресекаться. При этом даже Владимир Зеленский осознаёт катастрофические последствия таких действий, поскольку его физическое существование окажется под угрозой в случае провокаций против Путина.