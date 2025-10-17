«Даёт надежду на мир»: Мерц высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа в Венгрии

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил оптимизм по поводу предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая, по его словам, может стать поворотным моментом для урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Если план из 20 пунктов по прекращению войны в Газе послужит образцом успеха президентства [Трампа], он продолжит уделять внимание Украине и стремиться к прекращению войны там. Объявление о встрече с Путиным в Будапеште ещё больше укрепляет эту надежду», — сказал Мерц.