«Даёт надежду на мир»: Мерц высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа в Венгрии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил оптимизм по поводу предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая, по его словам, может стать поворотным моментом для урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Если план из 20 пунктов по прекращению войны в Газе послужит образцом успеха президентства [Трампа], он продолжит уделять внимание Украине и стремиться к прекращению войны там. Объявление о встрече с Путиным в Будапеште ещё больше укрепляет эту надежду», — сказал Мерц.
Напомним, что 16 октября между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялись телефонные переговоры, которые длились более двух часов. В ходе разговора стороны согласовали очную встречу, которая должна пройти в Будапеште. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подготовку к саммиту должны сначала проработать Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.