17 октября, 16:18

«Даёт надежду на мир»: Мерц высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа в Венгрии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил оптимизм по поводу предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая, по его словам, может стать поворотным моментом для урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Если план из 20 пунктов по прекращению войны в Газе послужит образцом успеха президентства [Трампа], он продолжит уделять внимание Украине и стремиться к прекращению войны там. Объявление о встрече с Путиным в Будапеште ещё больше укрепляет эту надежду», — сказал Мерц.

Берлин напомнил Будапешту об обязательствах по аресту Путина перед МУС
Напомним, что 16 октября между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялись телефонные переговоры, которые длились более двух часов. В ходе разговора стороны согласовали очную встречу, которая должна пройти в Будапеште. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подготовку к саммиту должны сначала проработать Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

Полина Никифорова
