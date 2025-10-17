Берлин напомнил Будапешту об обязательствах по аресту Путина перед МУС
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mo Photography Berlin
Официальный представитель МИД Германии Йозеф Хинтерзеер предостерёг Будапешт от нарушений международных обязательств в случае визита президента России Владимира Путина для саммита с лидером США Дональдом Трампом. По его словам, несмотря на заявление Будапешта о выходе из-под юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), Венгрия пока обязана соблюдать нормы Римского статута.
В марте 2023 года МУС в Гааге выдал ордера на «арест» президента России Владимира Путина. Однако Хинтерзеер уточнил, что в случае приезда на территорию Венгрии лица, находящегося в розыске МУС, ситуация не имеет однозначного правового регулирования. Однако статья 97 Римского статута требует, чтобы государство заранее уведомило суд о подобных случаях.
«Это важно, поскольку [МУС] не позволяет государствам-участникам в одностороннем порядке приступить к толкованию Римского статута», — заявил Хинтерзеер.
Напомним, что 16 октября между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялись телефонные переговоры, которые длились более двух часов. В ходе разговора стороны согласовали очную встречу, которая должна пройти в Будапеште. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подготовку к саммиту должны сначала проработать Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.
