Берлин напомнил Будапешту об обязательствах по аресту Путина перед МУС

Официальный представитель МИД Германии Йозеф Хинтерзеер предостерёг Будапешт от нарушений международных обязательств в случае визита президента России Владимира Путина для саммита с лидером США Дональдом Трампом. По его словам, несмотря на заявление Будапешта о выходе из-под юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), Венгрия пока обязана соблюдать нормы Римского статута.

В марте 2023 года МУС в Гааге выдал ордера на «арест» президента России Владимира Путина. Однако Хинтерзеер уточнил, что в случае приезда на территорию Венгрии лица, находящегося в розыске МУС, ситуация не имеет однозначного правового регулирования. Однако статья 97 Римского статута требует, чтобы государство заранее уведомило суд о подобных случаях.

«Это важно, поскольку [МУС] не позволяет государствам-участникам в одностороннем порядке приступить к толкованию Римского статута», — заявил Хинтерзеер.