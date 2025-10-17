Символические объекты: Политолог назвал два вероятных места встречи Трампа и Путина в Венгрии

В Будапеште встреча Путина и Трампа возможна в двух местах. Во-первых, это здание парламента, это символ Будапешта, огромное здание на берегу Дуная. В какой-то степени это даже символ Венгрии. Хотя это и не резиденция премьер-министра, но, как правило, в таких случаях идут в главный символический объект. Я думаю, что часть встречи пройдёт там. Другая часть может пройти в резиденции премьер-министра, это Будайский замок на другом берегу Дуная.