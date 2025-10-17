Символические объекты: Политолог назвал два вероятных места встречи Трампа и Путина в Венгрии
Здание парламента Венгрии. Обложка © Wikipedia
Политолог Вадим Трухачёв предположил, что грядущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в одном из знаковых мест Будапешта. Как сообщил эксперт в беседе с Life.ru, выбор локации, вероятно, будет отражать историческое и культурное наследие венгерской столицы, и рассматриваются две потенциальные площадки.
В Будапеште встреча Путина и Трампа возможна в двух местах. Во-первых, это здание парламента, это символ Будапешта, огромное здание на берегу Дуная. В какой-то степени это даже символ Венгрии. Хотя это и не резиденция премьер-министра, но, как правило, в таких случаях идут в главный символический объект. Я думаю, что часть встречи пройдёт там. Другая часть может пройти в резиденции премьер-министра, это Будайский замок на другом берегу Дуная.
Трухачёв подчеркнул, что из Будайского замка открывается прекрасный панорамный вид на город. Эксперт также предположил, что Орбан примет Путина отдельно, а сама поездка российского лидера в Венгрию будет оформлена как рабочая.
Говоря о возможном меню, политолог предположил, что венгерская сторона постарается сочетать национальные традиции с элементами изысканной дипломатической кухни. По его словам, можно ожидать, что на столе появятся мясные блюда с пряными специями, а также деликатесы международного уровня вроде фуа-гра или морепродуктов.
При этом эксперт отметил, что венгерская кухня известна своей насыщенностью и остротой, поэтому поварам предстоит найти баланс, чтобы угощение понравилось обоим лидерам. Однако, подчеркнул Трухачёв, главный вопрос сейчас не в кулинарных нюансах, а в том, сможет ли Путин физически добраться до Венгрии, учитывая сложную международную обстановку и логистические ограничения.
Напомним, накануне Владимир Путин и глава Штатов беседовали по телефону более двух часов. За это время была достигнута договорённость о личной встрече в Будапеште. Подготовка саммита поручена министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и госсекретарю США Марко Рубио.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.