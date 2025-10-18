Маршрут президента: МИД Турции раскрыл, как Путин полетит до Будапешта

Президент РФ Владимир Путин отправится на саммит по Украине в Будапешт на самолёте Ил-96-300ПУ, маршрут проложен через нейтральное воздушное пространство Чёрного моря, Турции, Средиземного и Адриатического морей, а также частично над Боснией и Герцеговиной и Сербией. Об этом пишет портал AirLive со ссылкой на турецкий МИД.

Охрану президентскому самолёту обеспечат истребители Су-35С и Су-30СМ, утверждается в статье. Они должны вылететь с авиабазы Хмеймим в Сирии. Также, как предполагается, будут задействованы лайнеры дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У и одного из русских фрегатов проекта 11356Р. Когда Путин будет пролетать над Боснией и Герцеговиной, Сербией и Венгрией, то там ему в поддержку поднимут турецкие F-16C, сербские МиГ-29СЭ и венгерские JAS-39C.

Общая длина маршрута, который должен проделать борт Путина, составит около 5 тысяч километров, отмечается в статье. Уточняется, что пролёты над Румынией и Польшей в планы российского лидера не входят из-за напряжённых отношений с государствами. При этом маршрут может быть изменён в случае крайней необходимости.