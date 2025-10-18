Bloomberg: ЕС хочет заслать Стубба на саммит Путина и Трампа в Будапеште

Президент Финляндии Александр Стубб может отправиться на саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапешт, так как к его мнению якобы прислушиваются в Белом доме. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, которые обсуждают данную инициативу.

«Президент Финляндии Александр Стубб, который был ключевой фигурой на переговорах в Белом доме после августовского саммита Трампа и Путина на Аляске, должен каким-то образом присутствовать в Венгрии», — сказано в тексте.

Издание поясняет, что Евросоюз уверен в давлении Москвы на Трампа, а значит саммит может закончиться не в пользу Запада. Стубб же, по мнению политиков ЕС, является тем человеком, который способен нивелировать «негативное» влияние Кремля на Трампа и может стать «мостом» между Брюсселем и Вашингтоном. В статье подчёркивается, что мнение Стубба имеет важное значение для Белого дома.

Напомним, 16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился два часа. По итогу переговоров политики приняли решение, что их очная встреча пройдёт в столице Венгрии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выбор Будапешта отражает особую позицию Венгрии в рамках НАТО и ЕС.