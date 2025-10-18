Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 08:27

Bloomberg: ЕС хочет заслать Стубба на саммит Путина и Трампа в Будапеште

Стубб и Трамп. Обложка © ТАСС / АР

Стубб и Трамп. Обложка © ТАСС / АР

Президент Финляндии Александр Стубб может отправиться на саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапешт, так как к его мнению якобы прислушиваются в Белом доме. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, которые обсуждают данную инициативу.

«Президент Финляндии Александр Стубб, который был ключевой фигурой на переговорах в Белом доме после августовского саммита Трампа и Путина на Аляске, должен каким-то образом присутствовать в Венгрии», — сказано в тексте.

Издание поясняет, что Евросоюз уверен в давлении Москвы на Трампа, а значит саммит может закончиться не в пользу Запада. Стубб же, по мнению политиков ЕС, является тем человеком, который способен нивелировать «негативное» влияние Кремля на Трампа и может стать «мостом» между Брюсселем и Вашингтоном. В статье подчёркивается, что мнение Стубба имеет важное значение для Белого дома.

Он в отчаянии: В Европе Зеленского заподозрили в провокациях против РФ из-за Трампа
Он в отчаянии: В Европе Зеленского заподозрили в провокациях против РФ из-за Трампа

Напомним, 16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился два часа. По итогу переговоров политики приняли решение, что их очная встреча пройдёт в столице Венгрии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выбор Будапешта отражает особую позицию Венгрии в рамках НАТО и ЕС.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Александр Стубб
  • Финляндия
  • ЕС
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar