Владимир Зеленский чувствует себя в полном отчаянии после неудачной встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне. Теперь главарь киевского режима явно готов на любую провокацию в отношении Москвы. Об этом написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Зеленский ничего не получил. Теперь произойдёт то, что он и Коалиция Шиллинга попытаются сделать всё, чтобы сорвать мирный саммит в Будапеште. Ожидайте эскалации. Ожидайте жестоких провокаций. Ожидайте даже терактов. Ожидайте ударов по трубопроводу «Дружба». Зеленский снова в отчаянии», — сказано в тексте.