18 октября, 07:58

Он в отчаянии: В Европе Зеленского заподозрили в провокациях против РФ из-за Трампа

Обложка © www.president.gov.ua

Владимир Зеленский чувствует себя в полном отчаянии после неудачной встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне. Теперь главарь киевского режима явно готов на любую провокацию в отношении Москвы. Об этом написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Зеленский ничего не получил. Теперь произойдёт то, что он и Коалиция Шиллинга попытаются сделать всё, чтобы сорвать мирный саммит в Будапеште. Ожидайте эскалации. Ожидайте жестоких провокаций. Ожидайте даже терактов. Ожидайте ударов по трубопроводу «Дружба». Зеленский снова в отчаянии», — сказано в тексте.

Напомним, 17 октября Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Американский лидер призвал Украину к заключению соглашения с Россией ради перемирия, а также отказался давать Киеву обещания в поставках американских ракет «Томагавк». По данным портала Axios, переговоры прошли плохо, Трамп занял «жёсткую позицию», в диалогах политиков чувствовалось напряжение. Украинское издание «Страна.ua» также признало «поражение» Зеленского, отметив, что его стратегию на «продолжение войны» полностью сломал Трамп.

Татьяна Миссуми
