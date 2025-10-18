Страна.ua: Трамп жёстко сломал стратегию Зеленского на переговорах в Белом доме

Президент США Дональд Трамп полностью продавил Владимира Зеленского, сломав его стратегию на продолжение противостояния с Россией. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua», напоминая, что глава киевского режима хотел получить американские ракеты «Томагавк», гарантии военной помощи ВСУ, а также добиться от Вашингтона уверений в дальнейшем давлении на Москву. Но ничего достичь Зеленскому на встрече с Трампом не удалось.

«Трамп демонстрирует чёткое стремление в войну не втягиваться и к эскалации в ней не подходить. Это ломает стратегию украинских властей и западной «партии войны», которые рассчитывали, что после сегодняшней встречи Вашингтон окончательно вернётся на «тропу войны» с Россией», — сказано в статье.

Издание подчёркивает, что Зеленский остался ни с чем после переговоров, ни одной своей цели он так и не смог добиться, столкнувшись с твёрдой позицией Трампа. Глава Белого дома, отвечая на вопрос о потенциальных поставках Киеву «Томагавков», подчеркнул, что реализация инициативы может привести «ко многим плохим вещам».

Напомним, 17 октября Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Американский лидер призвал Украину к заключению соглашения с Россией ради перемирия. По его мнению, Киеву и Москве следует признать друг друга «победителями». Переговоры с Зеленским Трамп назвал «интересными и тёплыми». Одной из главных тем встречи были возможные поставки ВСУ американских ракет «Томагавк», никаких решений принято в итоге не было. По данным портала Axios, переговоры прошли плохо, Трамп занял «жёсткую позицию», в диалогах политиков чувствовалось напряжение.