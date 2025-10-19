Политическая позиция европейских элит и готовность Владимира Зеленского выполнять роль их «защитника» за их же счёт вынудили президента США Дональда Трампа взять паузу после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, обратил внимание обозреватель kp.ru Евгений Умеренков.

По его словам, Трамп, будучи опытным переговорщиком, предоставил Брюсселю и Киеву возможность доказать свою способность противостоять Москве, при этом чётко обозначив, что финансирование американских поставок вооружений для Украины ляжет исключительно на европейских партнёров. Позиция Вашингтона в европейских и украинских политических кругах была воспринята как однозначная поддержка.

Западные СМИ создали картину полномасштабной «победы», замалчивая проблемы в ВСУ. Обозреватель отмечает, что основное внимание уделялось планам по размораживанию российских активов для нужд Киева и потенциальному размещению контингентов НАТО на Украине. В то же время реальная оперативная обстановка на фронте складывалась в пользу Армии России, подчеркнул эксперт.

Осознавая очевидный провал попыток Киева и его покровителей изменить ситуацию на поле боя, Трамп инициировал новый раунд переговоров с Россией в обход европейских партнёров. Подготовка ко встрече с Путиным в Венгрии ведётся при участии Стива Уиткоффа, который ранее уже обсуждал с президентом РФ контуры возможных соглашений по Украине, включая территориальные аспекты, указал Умеренков.

В статье отмечается, что срок, отведённый хозяином Белого дома Европе для демонстрации результативности, истёк. Воодушевлённый успехами на Ближнем Востоке, президент США вновь берёт инициативу по Украине в свои руки, оставляя европейским лидерам роль статистов в процессе урегулирования.