Сброс авиабомбы весом три тонны на морпехов ВСУ в Мирнограде сняли на видео
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generated
ВКС России нанесли удар авиабомбой весом три тонны по пункту временной дислокации 38-й бригады морской пехоты ВСУ в Димитрове (украинское название — Мирноград). Видео публикует онлайн-ресурс «Изнанка».
Видео © Проект «Изнанка»
По данным источника, цель находилась в жилой застройке спального района. По позиции сбросили корректируемую авиабомбу ФАБ‑3000 УМПК — наиболее тяжёлый из применяемых в зоне СВО боеприпасов данного типа. Бомбы такой мощности используют для поражения площадных целей; в этот раз, как заявляется, одной оказалось достаточно, чтобы разрушить квартал, где размещались подразделения морской пехоты противника.
Поражение фиксировал разведывательный БПЛА ВС России, работавший над районом удара. Съёмка велась ночью в режиме тепловизора.
Ранее Life.ru сообщал, что в районе села Коломийцы Днепропетровской области по позициям элитного подразделения ВСУ «Скала» были нанесены множественные удары фугасными авиабомбами ФАБ-500. В российских силовых структурах рассказали, что в результате серии точных атак формирование противника было частично уничтожено, понеся значительные потери убитыми и тяжелоранеными. ВСУ, опасаясь повторных ударов ВКС РФ, не стали предпринимать попыток эвакуации пострадавших с места дислокации.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.