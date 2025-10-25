Сброс авиабомбы весом три тонны на морпехов ВСУ в Мирнограде сняли на видео

ВКС России нанесли удар авиабомбой весом три тонны по пункту временной дислокации 38-й бригады морской пехоты ВСУ в Димитрове (украинское название — Мирноград). Видео публикует онлайн-ресурс «Изнанка».

Видео © Проект «Изнанка»

По данным источника, цель находилась в жилой застройке спального района. По позиции сбросили корректируемую авиабомбу ФАБ‑3000 УМПК — наиболее тяжёлый из применяемых в зоне СВО боеприпасов данного типа. Бомбы такой мощности используют для поражения площадных целей; в этот раз, как заявляется, одной оказалось достаточно, чтобы разрушить квартал, где размещались подразделения морской пехоты противника.

Поражение фиксировал разведывательный БПЛА ВС России, работавший над районом удара. Съёмка велась ночью в режиме тепловизора.

Ранее Life.ru сообщал, что в районе села Коломийцы Днепропетровской области по позициям элитного подразделения ВСУ «Скала» были нанесены множественные удары фугасными авиабомбами ФАБ-500. В российских силовых структурах рассказали, что в результате серии точных атак формирование противника было частично уничтожено, понеся значительные потери убитыми и тяжелоранеными. ВСУ, опасаясь повторных ударов ВКС РФ, не стали предпринимать попыток эвакуации пострадавших с места дислокации.