Российские ФАБ уничтожили элиту ВСУ из подразделения «Скала» под Днепропетровском

Российские военные разгромили ударами фугасных авиабомб (ФАБ) элитное подразделение ВСУ «Скала», которое дислоцировалось вблизи села Коломийцы в Днепропетровской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«В районе села Коломийцы были нанесены множественные удары ФАБ-500 по местам расположения подразделения «Скала». В результате ударов оно частично уничтожено, много погибших и тяжело раненых», — уточнил собеседник агентства. Он добавил, что Киев не делает попыток эвакуировать своих раненых, опасаясь новых ударов ВС РФ.

Ранее сообщалось, что в ходе боёв в Сумской области ВС РФ почти полностью уничтожили роту 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Более половины украинских военнослужащих из данного отряда теперь числятся пропавшими без вести.