17 октября, 08:26

Удар ВС РФ по аэропорту Кривого Рога уничтожил склады и натовские самолёты

Обложка © «Шедеврум»

Вооружённые силы России нанесли удар по военному аэропорту в Кривом Роге, где находились самолёты НАТО и склады с вооружением. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Взрывов насчитали около 15. Хорошо горит в районе Лозоватского райаэродрома на севере города, хранящего от пяти самолётов, в том числе и натовских. Также оттуда происходит массовый запуск дронов по южной части России: Крым, Краснодарский край, юг Ростовской области», — сказал он.

Под удар также попал крупный железнодорожный узел с несколькими ангарами и складами с вооружением. Инцидент затронул стратегические объекты, откуда осуществлялись военные операции и запуски дронов по южной территории России.

Ранее стало известно о массированной атаке российских войск по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ. Две баллистические ракеты поразили объект, расположенный в тыловой части страны. Несмотря на предупреждения и принятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
