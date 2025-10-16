Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
16 октября, 12:40

ВС РФ нанесли массированный удар по учебному центру Сухопутных войск ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegD

По территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ прошла массированная атака ВС РФ. Об этом сообщило украинское оперкомандование «Юг». Две баллистические ракеты поразили объект, расположенный в тыловой части страны.

«Несмотря на оповещения, перемещения в укрытие и другие принятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования по объектам газовой энергетической инфраструктуры Украины. Удар был нанесён в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
