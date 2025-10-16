ВС РФ нанесли массированный удар по учебному центру Сухопутных войск ВСУ

По территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ прошла массированная атака ВС РФ. Об этом сообщило украинское оперкомандование «Юг». Две баллистические ракеты поразили объект, расположенный в тыловой части страны.

«Несмотря на оповещения, перемещения в укрытие и другие принятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования по объектам газовой энергетической инфраструктуры Украины. Удар был нанесён в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.