ВС РФ почти целиком перемололи роту 47-й бригады ВСУ в Сумской области

В ходе боёв в Сумской области ВС РФ почти полностью уничтожили роту 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказали в силовых структурах.

Речь идёт о 3-й роте 3-го механизированного батальона — собеседник агентства утверждает, что она оказалась практически полностью уничтожена.

«В ходе боёв в Сумской области практически полностью уничтожена 3-я рота 3-го механизированного батальона 47-й отдельной механизированной бригады. Более половины военнослужащих числятся пропавшими без вести», — рассказали силовики.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские бойцы без конца исчезают в селе Садки Сумской области. Родственники этих солдат указывают, что всех их признают пропавшими без вести. Силовики считают, что это место стало «чёрной дырой» для ВСУ.