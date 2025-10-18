Сектор Газа
18 октября, 06:39

ВС РФ почти целиком перемололи роту 47-й бригады ВСУ в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В ходе боёв в Сумской области ВС РФ почти полностью уничтожили роту 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказали в силовых структурах.

Речь идёт о 3-й роте 3-го механизированного батальона — собеседник агентства утверждает, что она оказалась практически полностью уничтожена.

«В ходе боёв в Сумской области практически полностью уничтожена 3-я рота 3-го механизированного батальона 47-й отдельной механизированной бригады. Более половины военнослужащих числятся пропавшими без вести», — рассказали силовики.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские бойцы без конца исчезают в селе Садки Сумской области. Родственники этих солдат указывают, что всех их признают пропавшими без вести. Силовики считают, что это место стало «чёрной дырой» для ВСУ.

