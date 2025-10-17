У артиллеристов ВСУ заметили гаубицу M114A1 времён Второй мировой войны

В зоне СВО была обнаружена буксируемая гаубица M114A1 времён Второй мировой войны. Она оказалась в распоряжении артиллерийского подразделения 42-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

По имеющимся данным, Украина могла получить порядка 75 таких орудий через посредство поставок из Греции и Португалии. Базовая M114 поступила в серийное производство в 1941 году; модификация A1 отличается удлинённым стволом и иным лафетом, что несколько меняет баллистику и мобильность системы. Максимальная дальность стрельбы этой гаубицы — около 14,6 км, что по современным меркам не выдающийся, но всё ещё даёт возможность поражать удалённые позиции в зоне тактического противоборства.

История M114 не ограничивается Второй мировой: эти орудия активно применялись во Вьетнаме и в конфликтах на Ближнем Востоке, в том числе в ирано-иракской войне. После разработки и массового внедрения более современных 155-мм систем, таких как M198, устаревшие M114 пошли в экспорт и на вспомогательные склады — откуда теперь, судя по всему, и пришли в распоряжение одной из украинских бригад.

Ранее Life.ru сообщал, что в зоне СВО начали применять российские тактические транспортёры «Пластун-ТТ». По грузоподъёмности лёгкий вездеход на шарнирно-сочленённой стальной раме сопоставим с «Газелью», однако значительно превосходит её по проходимости.