17 октября, 07:44

Российские транспортеры «Пластун-ТТ» начали применять в зоне СВО

Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

В зоне специальной военной операции (СВО) начали постепенно внедрять российские тактические транспортёры «Пластун-ТТ». Об этом рассказал генеральный директор компании «Русские вездеходы Пластун» Ерик Сагымбаев.

По его словам, по грузоподъёмности лёгкий вездеход на шарнирно-сочленённой стальной раме сопоставим с «Газелью», однако значительно превосходит её по проходимости.

«Если транспортёр попал в колею, с помощью двух мощных гидроцилиндров поворачиваются передняя и задняя части, соответственно, передние и задние колёса одновременно выходят из колеи», — пояснил Сагымбаев в беседе с газетой «Известия».

Отмечается, что «Пластун-ТТ» менее заметен для дронов противника, чем бронетехника, и при этом перевозит больше, чем багги. Все комплектующие вездехода произведены в России.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, в условиях боевых действий такая техника имеет огромное значение. Он отметил, что доставка грузов на передовую и вывоз раненых — задачи, требующие значительных ресурсов. В связи с этим были предприняты меры по созданию технического решения на базе российских комплектующих.

ВС РФ нанесли массированный удар по учебному центру Сухопутных войск ВСУ

А накануне ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования по объектам газовой энергетической инфраструктуры Украины. Удар был нанесён в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

