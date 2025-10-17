Российские транспортеры «Пластун-ТТ» начали применять в зоне СВО

В зоне специальной военной операции (СВО) начали постепенно внедрять российские тактические транспортёры «Пластун-ТТ». Об этом рассказал генеральный директор компании «Русские вездеходы Пластун» Ерик Сагымбаев.

По его словам, по грузоподъёмности лёгкий вездеход на шарнирно-сочленённой стальной раме сопоставим с «Газелью», однако значительно превосходит её по проходимости.

«Если транспортёр попал в колею, с помощью двух мощных гидроцилиндров поворачиваются передняя и задняя части, соответственно, передние и задние колёса одновременно выходят из колеи», — пояснил Сагымбаев в беседе с газетой «Известия».

Отмечается, что «Пластун-ТТ» менее заметен для дронов противника, чем бронетехника, и при этом перевозит больше, чем багги. Все комплектующие вездехода произведены в России.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, в условиях боевых действий такая техника имеет огромное значение. Он отметил, что доставка грузов на передовую и вывоз раненых — задачи, требующие значительных ресурсов. В связи с этим были предприняты меры по созданию технического решения на базе российских комплектующих.

