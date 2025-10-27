Новости СВО. ВС РФ окружили ВСУ в Красноармейске и Купянске, Киев выводит войска с левобережья Оскола, Украине отвели три года до разгрома, 27 октября Оглавление Курская область, 27 октября Донецкая Народная Республика, 27 октября Харьковская область, 27 октября Сколько ещё продержится Украина Владимир Путин предложил сложить оружие окружённым в ДНР и Харьковской области боевикам ВСУ, украинские власти сбежали из Купянска, Зеленский назвал срок жизни киевского режима — дайджест Life.ru. 26 октября, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ под Красноармейском. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Курская область, 27 октября

Авиация и артиллерия продолжают снижать количество личного состава ВСУ в районе Курской области. Противник понёс потери в Рыжевке. 225-й штурмовой полк ВСУ по-прежнему пытается наступать в районе Константиновки. Очередные контратаки были отбиты. В свою очередь наши десантники продвигаются по Сумской области.

На Сумщине в районе железнодорожной станции Мельня БПЛА «Герань» ударил по составу с цистернами. Удар примечателен тем, что горюче-смазочные материалы перевозил тепловоз, при учёте что этот участок дороги электрифицирован. Военный блогер Юрий Подоляка считает, что это говорит об успешности прежних ударов по энергетическим объектам.

— Лишение противника возможности использовать ж/д транспорт не только для стратегического манёвра, но и для снабжения своих войск, это очень важно. И это точно скажется на фронте. Не сразу. Но скажется, — отметил Подоляка.

Российские дроноводы громят противника в Днепропетровской области. Видео © Telegram / mod_russia

Донецкая Народная Республика, 27 октября

По предварительным данным, на Покровском направлении российские войска освободили Родинское. Также продолжаются бои за Красноармейск (Покровск). Враг уже здесь редко использует технику, так как она выбивается нашими дроноводами. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину отметил, что гарнизон противника попал здесь и в Димитрове (Мирнограде) в окружение.

— В целях минимизации напрасных жертв прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих. Тех, которые, конечно, пожелают это сделать. Мы знаем с вами, вы знаете лучше, чем кто-либо другой, это для военнослужащих Украины не так просто, потому что и в спину стреляют, и сверху дронами обрабатывают, уничтожают тех, кто пытается сдаться в плен, — сказал Владимир Путин.

Генштаб ВСУ признаёт тяжёлую ситуацию на этом направлении. Но приказа отступить или сложить оружие не отдаёт.

— Президент чётко дал понять, что в плен с распростёртыми руками примут всех, кто пожелает сдаться. Но он ничего не говорил о каких-то паузах, ультиматумах и тем более, прости Господи, перемириях. Уничтожение противника в этой большой агломерации идет нон-стопом. Просто врагу представили альтернативу, на которую идут далеко не все. Некоторые подразделения ВСУ обороняются отчаянно и в плен не спешат, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Непростая ситуация у ВСУ складывается и на севере ДНР. Здесь подразделения ВС РФ ведут бои за Северск и наступают на Красный Лиман.

— В Северске мы достаточно серьёзно давим со стороны Северска Малого. Это уже практически городская черта. И с востока и юга приближаемся к городу. Там уже полукольцо. Ямполь — посёлок между Северском и Лиманом — в нём мы уже к западным границам вытеснили противника. Особенность этого посёлка в том, что менее чем в километре находится дорога Лиман — Северск. Перерезав эту трассу, мы окончательно лишим противника возможности подбрасывать друг другу подкрепления, — рассказал военкор Павел Кукушин.

В Званове, южнее Северска, боевики ВСУ переоделись в российскую форму и расстреляли мирных жителей. Погибло до 20 человек, отказавшихся покидать свои дома. По заданию СБУ расправа фиксировалась на видео.

Карта СВО на 27 октября 2025 года. Армия России освобождает Родинское. Фото © Telegram / divgen

Харьковская область, 27 октября

В Купянске гарнизон противника попал в окружение. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в «котле» находится до 5 тысяч украинских боевиков. Им также предложено сдаться.

Британское издание The Guardian пообщалось с украинским мэром Купянска Андреем Бесединым. Он уже сбежал в Харьков и оттуда пытается сделать вид, что всё хорошо.

— Если посмотреть, то на нём ничего не происходит. Там нет жизни. Он практически разрушен. Только в Харьков переехало не менее 10 000 человек. Это означает, что дух нашей жизни и города находится здесь, в Харькове, — заявил он.

Киевский режим теряет и западный берег реки Оскол. Украинский журналист Анатолий Шарий сообщил, что ВСУ отдали приказ отступать, но не объяснили, куда и как. Кроме того, получен запрет на оставление техники, а переправить её через водоём — задача не из простых.

Сколько ещё продержится Украина

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что Украины хватит ещё на три года боевых действий. Об этом ему сообщил Владимир Зеленский.

— Я не сомневаюсь, что Украина сохранится как независимое государство. Теперь главный вопрос в том, сколько жертв мы увидим. Президент Зеленский сказал мне, что он надеется, что война не продлится десять лет, но что Украина готова сражаться ещё два-три года, — утверждает Туск.

Он уверен, что и Россия готова проводить дальше специальную военную операцию. В свою очередь санкции, вводимые западными странам, не принуждают Москву к миру, как того хотели авторы, отмечает он.

Авторы Даниил Черных