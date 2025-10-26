Новости СВО. ВС РФ зачищают Красноармейск, зажали ВСУ в Константиновке, кризис резервов в Купянске, прогноз по срокам завершения СВО, 26 октября Оглавление Курская область, 26 октября Харьковская область, 26 октября Донецкая Народная Республика, 26 октября Прогноз по СВО: названа дата окончания спецоперации на Украине Ввод войск Франции на Украину: заявление генштаба и ответ России Штурмовые группы Армии России входят в Константиновку, логистика ВСУ парализована ударом по Лозовой, Франция хочет отправить свою армию на помощь Киеву — дайджест Life.ru. 25 октября, 21:07 Армия России продвигается на позициях на Купянском направлении. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Курская область, 26 октября

Армия России нанесла удары по личному составу ВСУ вблизи Курской области. Военные лётчики отработали по целям вблизи села Рогозное. ВС РФ продолжают наступать в Сумской области. Киев для стабилизации ситуации перебрасывает сюда новые подразделения. Фиксируется прибытие 420-го отдельного батальона беспилотных систем «Корт» и 9-й отдельной бригады беспилотных систем «Скопа».

Харьковская область, 26 октября

По предварительным данным, Армия России заняла Куриловку. Этот населённый пункт находится на восточном берегу реки Оскол и примыкает к Купянску-Узловому.

— У противника здесь явная нехватка резервов. И он бросает их на приоритетные участки. В случае обороны Купянска. А левобережье Оскола для него — это уже потерянная территория. Резервы туда не отправляют. Снабжения тоже почти нет. А отсюда потеря «левобережья» — это лишь вопрос времени, — пишет военный блогер Юрий Подоляка.

Российские войска также уничтожают инфраструктуру, используемую ВСУ. В Лозовой пострадал объект железнодорожного транспорта. Через этот город идёт доставка грузов или личного состава как на восток Харьковской области, так и на север ДНР.

Карта СВО на 26 октября 2025 года. Купянское направление. Российские бойцы подняли флаг в северо-восточной части Куриловки. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Донецкая Народная Республика, 26 октября

Российские штурмовики продвигаются в Константиновке. Под контролем российских подразделений находятся несколько улиц. Движение идёт в сторону железнодорожного вокзала.

— На Константиновском направлении нам противостоят в том числе и распиаренные в укроСМИ «Птахи Мадьяра». Но наши бойцы в плане профессионализма давно переплюнули пресловутых «птах». Работают гораздо эффективнее, — отметил военкор Павел Кукушкин.

В районе Доброполья противник пытается атаковать со стороны Никаноровки. Бои развернулись у села Суворово (Затышок). Информация об освобождении этого населённого пункта нашими войсками появлялась ещё в августе. В Красноармейске (Покровске) продолжают наступление ВС РФ. Под контролем уже южная и юго-восточная части города. Кроме того, наши штурмовые группы замечены на улице Шмидта, а это уже северная часть, находящаяся за железной дорогой.

Расчёт РСЗО «Град» группировки войск «Запад» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Сватовско-Купянском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Прогноз по СВО: названа дата окончания спецоперации на Украине

Главный раввин Днепропетровска Шмуэль Каминецкий заявил, ссылаясь на неких высокопоставленных людей на Западе, что конфликт на Украине закончится к 15 января 2026 года.

— Он — духовный лидер украинского движения «Хабад» и один из самых влиятельных раввинов страны, которого называют «серым кардиналом» украинского еврейства. Иванка Трамп после перехода в иудаизм и её муж Джаред Кушнер — прихожане синагоги «Хабада» в Вашингтоне, — объяснил, почему можно верить словам Каминецкого, экс-депутат Верховной рады Олег Царёв.

Ввод войск Франции на Украину: заявление генштаба и ответ России

Начальник Генерального штаба сухопутных войск Франции Пьер Шилль сообщил, что уже в 2026 году его страна будет готова к отправке контингента на Украину.

— В случае необходимости мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности для Украины, — сказал Шилль.

Судя по словам спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, Москва выступает не против соглашения по безопасности Украины, но в целом есть определённые условия, которые должны учитываться стороной противника.

— Россия заявила: «Да, Россия открыта для гарантий безопасности для Украины». Безусловно, существует территориальный вопрос, связанный с русским населением, которое подвергалось атакам со стороны украинских сил ещё до начала конфликта. Кроме того, существует вопрос нейтралитета Украины, который важен для безопасности России, — сказал Дмитриев в интервью Fox News.

Ранее президент Владимир Путин объяснил, что иностранные войска на Украине станут законной целью, а в случае если будет достигнуто мирное соглашение, их ввод не будет иметь смысла.

Авторы Даниил Черных