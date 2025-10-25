Новости СВО. ВС РФ освободили Бологовку и Першотравневое, штурмуют Лиман, ВСУ бежали из Дроновки, Киев выпросил у Великобритании ракеты, 25 октября Оглавление Курская область, 25 октября Харьковская область, 25 октября Днепропетровская область, 25 октября Донецкая Народная Республика, 25 октября Зеленский против переговоров: Киев запрашивает британские ракеты вместо диалога Армия России прорвала оборону под Димитровом, завязала бои за Константиновку, ВСУ в кризисе под Мирноградом, Зеленский выпрашивает у Лондона поддержку — дайджест Life.ru. 24 октября, 21:07 Армия России создаёт буферную зону на границе с Белгородской областью. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Курская область, 25 октября

Вблизи Курской области продолжается работа российских артиллеристов и военных лётчиков. Очередные цели поражены в сумском селе Павловка. Киевское командование перебросило на Сумщину 419-й отдельный батальон беспилотных систем. Сделано это из-за нехватки личного состава.

В тыловых районах Сумской области поражена украинская ЗРК. Предположительно, передвижная установка NASAMS. Кроме того, ВСУ лишились трёх РЛС, в том числе американской AN/MPQ-64.

Харьковская область, 25 октября

ВСУ выбиты из села Бологовка. Оно расположено на границе с Белгородской областью. Таким образом Армия России продолжает формирование «буферной зоны». Продолжаются бои в Волчанске. Поступают сообщения, что сюда стянуты подразделения грузинских наёмников.

Карта СВО на 25 октября 2025 года. Армия России освободила Бологовку на границе с Белгородской областью. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Стоит отметить, что на освобождённых территориях Харьковской области налаживается мирная жизнь. Например, в одном из населённых пунктов прошёл выездной приём специалистов Минздрава Военно-гражданской администрации региона.

Днепропетровская область, 25 октября

Наши войска освободили село Першотравневое (Злагода). Оно находится на границе с Запорожской областью на берегу реки Янчур.

— Российская армия постепенно берёт под контроль «ленточку» между нашими двумя новыми регионами. Формируется плацдарм для наступления на Гуляйполе с севера. Освобождение этого города позволит выйти в тыл группировки противника под Ореховом, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

Карта СВО на 25 октября 2025 года. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Першотравневое (Злагода) в Днепропетровской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Украинских активистов уже не тревожит судьба днепропетровских сёл, их волнует сам Днепропетровск. Волонтёр Мария Берлинская пожаловалась, что фронт трещит по швам, так как не хватает людей, поэтому многие города могут перейти под контроль России.

— Людей не хватает катастрофически. Россияне медленно, грузно, с пробуксовками, но ежедневно идут вперёд. Помогайте армии. Нон-стоп. Чтобы не потерять Покровск, Павлоград, Вольнянск и даже Запорожье, Днепр, Сумы и Харьков. Если мы расслабимся, как мы умеем, эти города вполне можно потерять, — говорит она.

Донецкая Народная Республика, 25 октября

В Донецкой Народной Республике флаг России поднят над Дроновкой. За город, находящийся в нескольких километрах от Северска, отличился личный состав 7-й отдельной гвардейской мотострелковой Чистяковской ордена Славы I степени бригады.

— Вами сделан серьёзный шаг к победе и достижению целей специальной военной операции. Нет сомнения, что далее последуют новые успехи, — отметил министр обороны Андрей Белоусов.

Также на севере ДНР российским подразделениям удалось выйти к Красному Лиману. В случае если ВСУ попадут в окружение, то они могут лишиться приблизительно 600 человек, а также немецких танков Leopard 2 и американских M1A1 Abrams.

Расчёт артиллерийской бригады группировки «Запад» уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

На Покровском направлении освобождено село Проминь. Это означает, что ВС РФ вплотную подошли к Димитрову (Мирнограду). По предварительным данным, бои за этот город уже идут.

— В довесок к Покровску, где у противника всё сильнее и сильнее ощущается распад единой системы обороны города, сильный кризис наступил и в соседнем Мирнограде. Который явно идёт по пути Покровска, только с небольшой задержкой, — пишет военный блогер Юрий Подоляка.

Продолжаются бои за Константиновку. Российские войска постепенно занимают населённые пункты вокруг города. Все дороги в Константиновку находятся уже под огневым контролем Армии России.

— Сам противник говорит о том, что наблюдает наши штурмовые группы в городской черте Константиновки — в районе улиц Соборности и Александра Островского на юго-восточной окраине. Наши операторы БПЛА активно работают уже по ПВД и технике противника внутри города, — сообщил военкор Павел Кукушкин.

Зеленский против переговоров: Киев запрашивает британские ракеты вместо диалога

Авторы британского издания The Guardian считают, что новые санкции, введённые западными странами, не действуют на Москву, а значит, вооружённый конфликт в Восточной Европе будет продолжаться. Одним из способов его закончить является передача части Донбасса в состав России, то есть выход ВСУ из Славянска, Краматорска, Дружковки и других населённых пунктов.

— Это было бы несправедливым исходом для Украины и великим разочарованием для её сторонников, но это всё же лучше, чем некоторые другие варианты, — говорится в публикации.

Сам же Зеленский и его союзники не согласны с этим. Владимир Зеленский в Лондоне встретился с королём Карлом III и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Последний утверждает, что как раз Москва не хочет мира, выдвигая территориальные претензии. Но нельзя не заметить, что именно главарь киевского режима отказывается от переговоров, продолжая выклянчивать оружие по всему миру. Соединённое Королевство передаст 5000 ракет, заявил глава британского правительства. Известно, что они многоцелевого назначения. Франция в ближайшие дни отправит Киеву истребители Mirage 2000 и зенитные ракеты Aster 30.

Авторы Даниил Черных