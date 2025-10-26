Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

26 октября, 11:00

На видео сняли сброс авиабомбы на гарнизон ВСУ в Купянске

ВС РФ нанесли удар по бригаде ВСУ в Купянске при помощи ОФАБ-250-270

Обложка © VK/ Оперативный простор

Российские Военно-космические силы нанесли прицельный удар по позициям 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Атака пришлась на левобережную часть Купянска Харьковской области. Кадры атаки опубликовал «Оперативный простор».

ВС РФ нанесли удар по бригаде ВСУ в Купянске. Видео © VK/ Оперативный простор

«ОФАБ-250-270 с УМПК с высокой точностью поразили скопления боевиков на левобережной части города», — указали в «Оперативном просторе».

ВСУ за сутки потеряли более 1,5 тысячи солдат
Ранее Life.ru сообщал, что Армия России нанесла удары по ряду объектов на территории Украины, уничтожив вражеский подвижной железнодорожный состав с техникой ВСУ. Оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ также поразили объекты энергетической инфраструктуры.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Полина Никифорова
