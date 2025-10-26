На видео сняли сброс авиабомбы на гарнизон ВСУ в Купянске

Российские Военно-космические силы нанесли прицельный удар по позициям 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Атака пришлась на левобережную часть Купянска Харьковской области. Кадры атаки опубликовал «Оперативный простор».

ВС РФ нанесли удар по бригаде ВСУ в Купянске. Видео © VK/ Оперативный простор

«ОФАБ-250-270 с УМПК с высокой точностью поразили скопления боевиков на левобережной части города», — указали в «Оперативном просторе».

Ранее Life.ru сообщал, что Армия России нанесла удары по ряду объектов на территории Украины, уничтожив вражеский подвижной железнодорожный состав с техникой ВСУ. Оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ также поразили объекты энергетической инфраструктуры.