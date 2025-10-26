Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 10:24

ВСУ за сутки потеряли более 1,5 тысячи солдат

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Министерство обороны РФ сообщило о существенных потерях Вооружённых сил Украины за последние сутки. Общее количество погибших военнослужащих составило порядка 1 515 человек.

Наиболее серьёзные потери зафиксированы в зоне ответственности группировок «Центр» и «Восток», где количество погибших достигло максимальных значений — 505 и 300 человек соответственно. Зоны группировок «Юг» и «Запад» также понесли значительный урон — приблизительно по 500 и 230 человек. В зоне ответственности «Севера» ликвидированы 190 военных, а «Днепра» — до 50.

Тяга комбрига ВСУ к фотоотчётам с построений привела к мощному удару и гибели его солдат
Напомним, что вчера в зоне СВО погибли более 1,6 тысячи украинских солдат. В зоне действий группировки «Запад» ВСУ лишились более 240 военны. Силы группировки «Днепр» ликвидировали свыше 75 украинских солдат. В зоне действий группировки «Север» украинские войска потеряли до 190 человек.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
