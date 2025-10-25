Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
25 октября, 18:17

Тяга комбрига ВСУ к фотоотчётам с построений привела к мощному удару и гибели его солдат

Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Анатолій Савич

Командир 105-й бригады территориальной обороны ВСУ полковник Анатолий Савич допустил массовую гибель личного состава из-за публикации фотографий построений в социальных сетях. Об этом сообщили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Анатолій Савич

Офицер любил устраивать построения прямо на передовой, после чего публиковать фотоотчёты в социальных сетях. На выложенных комбригом снимках видно отсутствие у солдат ВСУ средств индивидуальной защиты, что значительно повышало риски при возможном обстреле. Так и произошло, поскольку это не могло быть не замечено российской разведкой. Распространённые в соцсетях некрологи погибших военнослужащих с одинаковой датой и местом гибели свидетельствуют о результативном ударе ВС РФ по скоплению личного состава.

«Неопытный комбриг думал, что если на участке фронта не идут интенсивные боевые действия, то можно в любой момент объявить построение для награждения, а заодно и покрасоваться новым комплектом тактической формы одежды перед военнослужащими женского пола», — отметили «Бесстрашные».

Савич недавно сменил на должности комбрига Евгения Фоменко и проживает с семьёй во Львовской области.

Ранее сообщалось, что российские военные одним ударом уничтожили личный состав 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ вблизи села Дмитровка Сумской области. Улучшить момент и разгромить скопление бойцов противника помогли неопытность и халатность украинского командира.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

