Командир 105-й бригады территориальной обороны ВСУ полковник Анатолий Савич допустил массовую гибель личного состава из-за публикации фотографий построений в социальных сетях. Об этом сообщили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

Офицер любил устраивать построения прямо на передовой, после чего публиковать фотоотчёты в социальных сетях. На выложенных комбригом снимках видно отсутствие у солдат ВСУ средств индивидуальной защиты, что значительно повышало риски при возможном обстреле. Так и произошло, поскольку это не могло быть не замечено российской разведкой. Распространённые в соцсетях некрологи погибших военнослужащих с одинаковой датой и местом гибели свидетельствуют о результативном ударе ВС РФ по скоплению личного состава.

«Неопытный комбриг думал, что если на участке фронта не идут интенсивные боевые действия, то можно в любой момент объявить построение для награждения, а заодно и покрасоваться новым комплектом тактической формы одежды перед военнослужащими женского пола», — отметили «Бесстрашные».

Савич недавно сменил на должности комбрига Евгения Фоменко и проживает с семьёй во Львовской области.

Ранее сообщалось, что российские военные одним ударом уничтожили личный состав 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ вблизи села Дмитровка Сумской области. Улучшить момент и разгромить скопление бойцов противника помогли неопытность и халатность украинского командира.