В Киеве прошёл митинг с требованием найти пропавших военных ВСУ

В центре Киева прошёл митинг родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ, которые потребовали от властей ускорить их поиски. Акция состоялась на площади Независимости, передаёт телеканал «Новости.Live».

Участники акции развернули на площади плакат длиной около 120 метров с фотографиями и именами пропавших без вести военных. Митингующие вышли с национальными флагами и плакатами, требуя от властей усилить поисковые работы и вернуть домой каждого солдата.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины практикуется систематическое изменение статуса военнослужащих, находящихся в плену, на категорию «пропавших без вести». Источники в ведомствах утверждают, что подобные действия, особенно отмечаемые в 95-й десантно-штурмовой бригаде, позволяют командованию сокращать расходы на выплаты пособий семьям военнослужащих. Изменение статуса происходит после публикации видеодоказательств нахождения военнослужащих в плену, что лишает их семьи положенных материальных компенсаций.