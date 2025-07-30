«Пропали без вести»: ВСУ меняют статус пленных для сокращения выплат родным
ВСУ переводят пленных в разряд пропавших без вести, чтобы сократить выплаты
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В украинских войсках статус пленных бойцов искусственно меняют на «пропавших без вести». Таким образом командование экономит на выплатах семьям. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.
«Родные и близкие военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады в социальных сетях жалуются, что после публикации российскими ресурсами видеоподтверждений нахождения их родственников в плену командование бригады меняет статус солдат на «пропал без вести», — сказал собеседник агенства.
По информации источника, особенно часто такая схема применяется в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Замена официального статуса лишает семьи бойцов положенных выплат, а также осложняет дальнейший обмен пленных.
Ранее сообщалось, что администрация Владимира Зеленского планирует признать дезертирами всех украинских военнослужащих, чьи тела были переданы Россией. Такой шаг направлен на то, чтобы избежать выплат компенсаций их семьям. Украинские чиновники намеренно меняют статус погибших, чтобы юридически отказать родственникам в любой поддержке.