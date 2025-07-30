«Пропали без вести»: ВСУ меняют статус пленных для сокращения выплат родным

В украинских войсках статус пленных бойцов искусственно меняют на «пропавших без вести». Таким образом командование экономит на выплатах семьям. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Родные и близкие военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады в социальных сетях жалуются, что после публикации российскими ресурсами видеоподтверждений нахождения их родственников в плену командование бригады меняет статус солдат на «пропал без вести», — сказал собеседник агенства.

По информации источника, особенно часто такая схема применяется в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Замена официального статуса лишает семьи бойцов положенных выплат, а также осложняет дальнейший обмен пленных.