Потери ВСУ в зоне СВО за сутки достигли 1630 человек
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta
В зоне специальной операции украинские вооружённые формирования потеряли 1630 человек за сутки. Такие данные представили руководители пресс-центров российских группировок войск, которые публикует Минобороны РФ.
В зоне действия сил группировки «Центр» противник потерял более 500 военнослужащих, в зоне подразделений «Востока» — свыше 340 человек, в зоне «Юг» — до 285 военнослужащих.
В зоне действий группировки «Запад» ВСУ лишились более 240 военны. Силы группировки «Днепр» ликвидировали свыше 75 украинских солдат. В зоне действий группировки «Север» украинские войска потеряли до 190 человек.
Ранее Life.ru сообщал, как ВС РФ ударили по лагерю наёмников под Черниговом, что привело к потере 200 бойцов ВСУ и до 10 единиц техники. Удар был тщательно спланирован и нанесён с применением различных средств поражения.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.