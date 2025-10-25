В зоне специальной операции украинские вооружённые формирования потеряли 1630 человек за сутки. Такие данные представили руководители пресс-центров российских группировок войск, которые публикует Минобороны РФ.

В зоне действия сил группировки «Центр» противник потерял более 500 военнослужащих, в зоне подразделений «Востока» — свыше 340 человек, в зоне «Юг» — до 285 военнослужащих.

В зоне действий группировки «Запад» ВСУ лишились более 240 военны. Силы группировки «Днепр» ликвидировали свыше 75 украинских солдат. В зоне действий группировки «Север» украинские войска потеряли до 190 человек.

Ранее Life.ru сообщал, как ВС РФ ударили по лагерю наёмников под Черниговом, что привело к потере 200 бойцов ВСУ и до 10 единиц техники. Удар был тщательно спланирован и нанесён с применением различных средств поражения.