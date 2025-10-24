Сектор Газа
24 октября, 08:46

«Фронт трещит по швам»: На Украине предрекли потерю сразу нескольких городов

Украинский волонтёр: ВСУ скоро потеряют Запорожье, Харьков, Днепр и Сумы

Обложка © president.gov.ua

Украина начала паниковать из-за того, что фронт «трещит по швам». Киевский волонтёр Мария Берлинская призналась, что ВСУ скоро могут потерять Харьков, Сумы, Днепр и Запорожье. По её словам, украинские военные не скрывают дикую нехватку личного состава на передовой.

«Фронт продвигается быстро, трещит по швам, прорывается. Российская пехота через наши прореженные порядки врывается глубоко в тыл, на десятки километров. Потому что у нас на километр фронта иногда 4 — 7 пехотинцев. Реально ли одному человеку контролировать 150 — 200 метров? Когда россияне малыми группами заходят за спины – они остаются, накапливаются и затем атакуют», — говорится в её тексте в соцсети.

По её утверждению, килл-зона от российских дронов достигает 30 — 35 километров, при этом на каждый БПЛА ВСУ приходится по 50 — 70 беспилотников РФ. Берлинская посетовала, что Армия России ежедневно идёт вперёд, не давая шансов украинским войскам даже совершить попытку перейти в контрнаступление. Волонтёр уверена, что скоро перейдут под контроль ВС РФ и другие города Украины, в том числе Павлоград и Покровск.

Ранее глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что женщины должны добровольно служить в армии, вместо того чтобы уклоняться. Для них, по его словам, есть множество тыловых профессий, а лично он предпочёл бы видеть свою жену рядом, а не «за спиной».

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
