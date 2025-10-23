В ВСУ призвали женщин не прятаться за спинами мужчин и идти в армию

Женщины должны добровольно служить в армии, вместо того чтобы уклоняться. С таким мнением выступил глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

«Считать, что какие-то профессии «мужские» или «женские» неправильно. Женская служба у нас добровольная. Чем меньше женщины будут прятаться за спиной мужчин, тем меньше голосов будет за призыв женщин под давлением», — отметил Тимочко.

Он добавил, что в армии для женщин есть множество тыловых профессий, а лично он предпочёл бы видеть свою жену рядом, а не «за спиной».

Ранее сообщалось, что украинская армия начала вербовать женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях. Особый интерес представляют кандидатки с медицинским образованием и опытом работы, которые будут выполнять функции военных медиков вблизи линии фронта.