Регион
23 октября, 13:12

В ВСУ призвали женщин не прятаться за спинами мужчин и идти в армию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Женщины должны добровольно служить в армии, вместо того чтобы уклоняться. С таким мнением выступил глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

«Считать, что какие-то профессии «мужские» или «женские» неправильно. Женская служба у нас добровольная. Чем меньше женщины будут прятаться за спиной мужчин, тем меньше голосов будет за призыв женщин под давлением», — отметил Тимочко.

Он добавил, что в армии для женщин есть множество тыловых профессий, а лично он предпочёл бы видеть свою жену рядом, а не «за спиной».

Представительницы ЛГБТ*, снайперы, медики: В рядах ВСУ с начала СВО воюют около 40 иностранных наёмниц
Представительницы ЛГБТ*, снайперы, медики: В рядах ВСУ с начала СВО воюют около 40 иностранных наёмниц

Ранее сообщалось, что украинская армия начала вербовать женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях. Особый интерес представляют кандидатки с медицинским образованием и опытом работы, которые будут выполнять функции военных медиков вблизи линии фронта.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Мария Любицкая
