Приблизительно 40 женщин из Колумбии, Польши, Бразилии, Венесуэлы, Великобритании и Соединённых Штатов принимают участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины с начала специальной военной операции. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Наёмницы в рядах ВСУ. Фото © Telegram / Mash.

«Многие приезжают парочками — служат в основном в одних подразделениях», — говорится в публикации.

Среди этих женщин есть военные медики, операторы беспилотников и снайперы, а некоторые являются представительницами ЛГБТ*- движения. Отмечается, что они активно ведут социальные сети, публикуя кадры из окопов и позируя с оружием, а их форма иногда украшена соответствующими шевронами. При этом большинство иностранок, как ни парадоксально, жалуется на проявления сексизма со стороны украинских военнослужащих.

Например, Нанис Родригес Кастаньеда из Колумбии, у которой был пятилетний сын, служила пехотинцем в 177-й бригаде ТРО и погибла на Сумском направлении. Другая иностранка, Каролина Черношкова из Польши, изначально занималась гуманитарной работой в группе «Проект Феникс», а после гибели её основателя, чеха Мартина Крейчи, в которого она была влюблена, стала оператором БПЛА.

Общее число женщин, воюющих на стороне ВСУ, оценивается примерно в 6 тысяч человек. По информации телеграм-канала, многие из них критикуют командование, утверждая, что служат не за идею, а за деньги. Только среди иностранных наёмниц, чьи имена известны, были гражданки Колумбии, Польши, Бразилии, США, Великобритании, Аргентины, Венесуэлы и Норвегии, и все они погибли на фронте.

Ранее сообщалось, что украинская армия начала вербовать женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях. Особый интерес представляют кандидатки с медицинским образованием и опытом работы, которые будут выполнять функции военных медиков вблизи линии фронта.

