Воевавшая за ВСУ наёмница Эйра родила от боевика и теперь прячется в Херсоне

Воевавшая на стороне украинских войск норвежская наёмница Сандра Эйра, уголовное дело против которой направлено в суд в ДНР, находится в Херсоне. Как пишет РИА «Новости«, в конце августа 39-летняя женщина родила ребёнка от боевика ВСУ с позывным Джабари, а ранее — в мае — перевезла из Норвегии на Украину дочь от первого брака.

Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение в отношении гражданки Норвегии, заочно обвиняемой по ч. 3 ст. 359 УК РФ («участие наёмника в вооружённом конфликте»). Эйра объявлена в международный розыск, суд заочно избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Также уточняется, что наёмница на своей странице в Facebook* Эйра указывает, что участвует в боевых действиях на стороне ВСУ с 2022 года. До этого она входила в Саамский парламент Норвегии.

Недавно Эйра опубликовала пост с просьбой пристроить собаку и указала, что находится в Херсоне. В другой публикации женщина рассказала о рождении сына 27 августа, поделившись фотографиями в военной форме и сообщениями о своём партнере — украинском военнослужащем с позывным Джабари.

В апреле 2024 года Life.ru сообщал, что Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Саамского парламента Норвегии Сандру Андерсен Эйру по обвинению в участии в вооружённом конфликте на стороне ВСУ. Гражданка Норвегии, входящая в группу иностранных наёмников «грязная дюжина» при Интернациональном легионе Украины, объявлена в международный розыск, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

