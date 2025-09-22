«Не вызывал подозрений»: Офицер-предатель Ступников подписал смертный приговор лучшему другу
RT: Предатель Ступников навёл украинские ракеты на своего лучшего друга Гурьева
Лев Ступников. Обложка © Telegram / «Дневник Мракоборцев»
Мать погибшего российского бойца Павла Гурьева заявила, что её сын стал жертвой предательства своего бывшего друга Льва Ступникова, перешедшего на сторону ВСУ. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью RT.
По словам Татьяны Гурьевой, её сын познакомился со Ступниковым во время службы в родной Борзе Забайкальского края, где оба выросли и учились. После совместной службы друзья вместе отправились в ДНР. Павел отзывался о Льве, как о светлом и добром человеке.
«Теперь, когда я знаю, кто навёл ракеты на тот полигон, я в таком шоке... Да мы все здесь, в Борзе, в шоке. Ступников не вызывал у нас никаких подозрений. Он имел доступ к связи, знал все точки, многие нюансы», — рассказала женщина.
Мать героя отметила, что 26-летний Павел заслужил шесть боевых наград, включая Георгиевский крест II степени за подвиг в Сирии. В 2018 году связист с товарищем попали под мощный обстрел и провели на задании три дня вместо запланированных трёх часов, без воды и пищи, но сумели наладить связь с артиллерией и выполнить задачу.
После гибели сына Татьяна Гурьева сообщила печальную новость его сослуживцам по сирийской командировке, которые в ответном голосовом сообщении рыдали и благодарили её за героического сына. Сейчас форма Павла экспонируется в музеях — его мать хочет, чтобы как можно больше людей узнало о его подвиге.
Напомним, ранее выяснилось, что российский офицер Лев Ступников тайно переметнулся на сторону противника и в течение семи месяцев сливал ВСУ данные о дислокациях подразделений ВС РФ. Впоследствии предатель пересёк линию фронта и теперь служит в ГУР Украины. Из-за действий перебежчика погиб военный медик, спасавший детей. Когда всё вскрылось, супруга Ступникова развелась с ним.