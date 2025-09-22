«Не вызывал подозрений»: Офицер-предатель Ступников подписал смертный приговор лучшему другу

Мать погибшего российского бойца Павла Гурьева заявила, что её сын стал жертвой предательства своего бывшего друга Льва Ступникова, перешедшего на сторону ВСУ. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью RT.

По словам Татьяны Гурьевой, её сын познакомился со Ступниковым во время службы в родной Борзе Забайкальского края, где оба выросли и учились. После совместной службы друзья вместе отправились в ДНР. Павел отзывался о Льве, как о светлом и добром человеке.

«Теперь, когда я знаю, кто навёл ракеты на тот полигон, я в таком шоке... Да мы все здесь, в Борзе, в шоке. Ступников не вызывал у нас никаких подозрений. Он имел доступ к связи, знал все точки, многие нюансы», — рассказала женщина.

Мать героя отметила, что 26-летний Павел заслужил шесть боевых наград, включая Георгиевский крест II степени за подвиг в Сирии. В 2018 году связист с товарищем попали под мощный обстрел и провели на задании три дня вместо запланированных трёх часов, без воды и пищи, но сумели наладить связь с артиллерией и выполнить задачу.