21 сентября, 20:46

Супруга бывшего офицера Ступникова, обвиняемого в госизмене, развелась с ним

Лев Ступников. Обложка © Telegram / «Дневник Мракоборцев»

Жена бывшего офицера Льва Ступникова, которого обвиняют в передаче координат Вооружённым силам Украины (ВСУ), официально расторгла с ним брак. Об этом сообщает RT, ссылаясь на собственный источник, знакомый с обстоятельствами дела.

По данным источника, женщина была допрошена следователями. В ходе досмотра её телефона не было обнаружено ничего, указывающего на её причастность к деятельности Ступникова.

В настоящее время женщина работает тренером в бассейне спорткомплекса «Олимп» в городе Борзя.

«Она уже около трёх лет здесь работает. Ответственно относится к своим обязанностям, тренирует девочек», — заявил директор организации.

Напомним, что Лев Ступников перешёл на сторону Украины и на протяжении семи месяцев передавал данные о местоположении российских подразделений. Украинский журналист Дмитрий Карпенко утверждает, что Ступников также сотрудничал с ним во время своей службы в рядах ВС РФ. Позднее офицер перешёл линию фронта и вступил в подразделение ГУР Украины.

