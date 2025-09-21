Супруга бывшего офицера Ступникова, обвиняемого в госизмене, развелась с ним

Жена бывшего офицера Льва Ступникова, которого обвиняют в передаче координат Вооружённым силам Украины (ВСУ), официально расторгла с ним брак. Об этом сообщает RT, ссылаясь на собственный источник, знакомый с обстоятельствами дела.

По данным источника, женщина была допрошена следователями. В ходе досмотра её телефона не было обнаружено ничего, указывающего на её причастность к деятельности Ступникова.

В настоящее время женщина работает тренером в бассейне спорткомплекса «Олимп» в городе Борзя.

«Она уже около трёх лет здесь работает. Ответственно относится к своим обязанностям, тренирует девочек», — заявил директор организации.