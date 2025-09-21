Жена обвинённого в госизмене Ступникова может находиться в Забайкалье
Предатель Лев Ступников. Обложка © YouTube / dmytrokarpenko
Супруга бывшего офицера Льва Ступникова, обвиняемого в государственной измене и передаче данных ВСУ, предположительно находится в городе Борзя Забайкальского края. По данным RT, женщина работает тренером в местном бассейне и ведёт уединённый образ жизни.
Сообщается, что ранее она участвовала в общественной деятельности, включая наблюдение на выборах. Соседи семьи Ступникова сообщили, что неоднократно видели Льва с супругой во время его визитов в Борзю.
Напомним, Лев Ступников, по данным спецназа «Ахмат», перешёл на сторону Украины и семь месяцев передавал данные о российских подразделениях. Украинский журналист Дмитрий Карпенко утверждает, что боец сотрудничал с ним ещё в рядах ВС РФ, а затем перешёл линию фронта и вступил в подразделение ГУР Украины. Позже появились новые данные об офицере-предателе Ступникове, сбежавшем в ВСУ.