Жена обвинённого в госизмене Ступникова может находиться в Забайкалье

Супруга бывшего офицера Льва Ступникова, обвиняемого в государственной измене и передаче данных ВСУ, предположительно находится в городе Борзя Забайкальского края. По данным RT, женщина работает тренером в местном бассейне и ведёт уединённый образ жизни.

Сообщается, что ранее она участвовала в общественной деятельности, включая наблюдение на выборах. Соседи семьи Ступникова сообщили, что неоднократно видели Льва с супругой во время его визитов в Борзю.