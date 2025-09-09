Мессенджер MAX
9 сентября, 05:52

«Ежедневно приезжают новые»: ВСУ активно ищут наёмниц в Латинской Америке

РИАН: ВСУ вербуют женщин из Латинской Америки для службы на передовой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

ВСУ стали активно вербовать женщин из стран Латинской Америки для участия в боевых действиях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные, обнаруженные в социальных сетях.

«Ежедневно приезжают новые женщины-добровольцы из Колумбии, Бразилии, Мексики, Перу», — заявляет на вербовочном видео колумбийская наёмница с позывным Куин.

В опубликованном ролике, размещённом на странице центра по вербовке иностранцев в ВСУ, призывают жительниц континента отправляться на Украину. Вербовщица особо подчёркивает, что наибольший интерес представляют кандидатки, имеющие медицинское образование и опыт работы, необходимые для службы военными врачами в прифронтовой полосе.

К слову, в Министерстве обороны России неоднократно заявляли о ликвидации на территории Украины наёмников, прибывших из различных государств. В ведомстве подчёркивали, что киевский режим использует их в качестве пушечного мяса, бросая на самые опасные участки фронта.

Ранее сообщалось, что колумбийский наёмник Ванегас Стивен Рене Фореро был приговорён заочно к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины. Согласно материалам следствия, в 2023 году он подписал контракт с 59-й бригадой ВСУ, прошёл обучение и участвовал в столкновениях с ВС РФ.

