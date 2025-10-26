Смертоносный русский «квартет» обрушил свою мощь на поезд с танками ВСУ и логова боевиков

За минувшие сутки Российская армия нанесла удары по ряду объектов на территории Украины, уничтожив вражеский подвижной железнодорожный состав с техникой ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры, подвижной железнодорожный состав, задействованный в перевозке вооружения ВСУ и техники в район боевых действий в Донбассе. Также смертоносный русский «квартет» достал цеха по производству дальнобойных БПЛА и места их запуска, склад хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации вражеских ВС — всего в 147 районах.