Смертоносный русский «квартет» обрушил свою мощь на поезд с танками ВСУ и логова боевиков
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
За минувшие сутки Российская армия нанесла удары по ряду объектов на территории Украины, уничтожив вражеский подвижной железнодорожный состав с техникой ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры, подвижной железнодорожный состав, задействованный в перевозке вооружения ВСУ и техники в район боевых действий в Донбассе. Также смертоносный русский «квартет» достал цеха по производству дальнобойных БПЛА и места их запуска, склад хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации вражеских ВС — всего в 147 районах.
Ранее сообщалось, что российские военные одним ударом уничтожили личный состав 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ вблизи села Дмитровка Сумской области. Улучить момент и разгромить скопление бойцов противника помогла тяга нового комбрига ВСУ к фотоотчётам с построений.
