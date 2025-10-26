Песков гарантировал жёсткий ответ на попытки ВСУ бить вглубь России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о принципиальной позиции российских вооружённых сил в отношении попыток нанесения ударов по российской территории. Он вспомнил слова президента России Владимира Путина и подчеркнул, что Москва будет отвечать достаточно жёстко.

«Сам Зеленский заявлял на днях, что, дескать, они обладают военным потенциалом для того, чтобы наносить удары вглубь России. Разумеется, наши вооружённые силы и Россия будут реагировать жёстко на это. И, как сказал Путин, ошеломляюще», — заявил Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.