Песков гарантировал жёсткий ответ на попытки ВСУ бить вглубь России
Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о принципиальной позиции российских вооружённых сил в отношении попыток нанесения ударов по российской территории. Он вспомнил слова президента России Владимира Путина и подчеркнул, что Москва будет отвечать достаточно жёстко.
«Сам Зеленский заявлял на днях, что, дескать, они обладают военным потенциалом для того, чтобы наносить удары вглубь России. Разумеется, наши вооружённые силы и Россия будут реагировать жёстко на это. И, как сказал Путин, ошеломляюще», — заявил Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Как уже писал Life.ru, Путин прокомментировал решение Дональда Трампа по саммиту в Будапеште, а также высмеял новые антироссийские санкции — в частности, включение в список унитазов. Также президент предупредил, что ответ России в случае ударов дальнобойным оружием будет «серьёзным — если не сказать ошеломляющим».
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.