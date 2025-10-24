Песков разъяснил приказ Путина об «ошеломляющем» ответе на удары вглубь России
Россия готова дать «ошеломляющий ответ» на попытки нанесения ударов дальнобойным оружием по её территории. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, что речь идет не о поставках ракет типа «Томагавк», а именно о попытках атаковать глубину России. Песков подчеркнул, что в таком случае Россия примет решительные меры.
«Вы неправильно сказали: [ошеломляющий ответ будет] не на поставки «Томагавков», а на попытки осуществления ударов вглубь территории РФ. Вот о чём говорил президент», — подчеркнул представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов по поводу недавнего заявления российского лидера Владимира Путина.
Песков добавил, что Россия не потерпит угрозы своей безопасности и будет действовать решительно в ответ на любые попытки нарушить её суверенитет.
Как уже писал Life.ru, Путин прокомментировал решение Дональда Трампа по саммиту в Будапеште, а также высмеял новые антироссийские санкции — в частности, включение в список унитазов. Также президент предупредил, что ответ России в случае ударов дальнобойным оружием будет «серьёзным — если не сказать ошеломляющим».
