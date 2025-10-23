Путин расставил точки над «томагавками», унитазами и Будапештом: Полное заявление президента

Вечером 23 октября президент России Владимир Путин вышел к журналистам после съезда Русского географического общества (РГО) и ответил на актуальные вопросы.

О санкциях и давлении Запада:

О возможных ударах «Томагавками»:

Президент назвал разговоры о поставках Украине дальнобойных ракет «Томагавк» попыткой эскалации и предупредил, что ответ России в случае таких ударов будет «серьёзным — если не сказать ошеломляющим».

О встрече с Дональдом Трампом:

Путин отметил, что идея саммита в Будапеште исходила от американской стороны. Он подчеркнул, что обе стороны согласились: встречу нужно тщательно готовить, поэтому её не отменили, а перенесли. Путин добавил, что диалог всегда лучше конфронтации и войны.

О мировом энергобалансе:

Президент заявил, что текущий мировой энергобаланс сложился, и разрушать его не в интересах стран, пытающихся это делать. Россия и Саудовская Аравия сегодня занимают лидирующие позиции по поставкам нефти, в то время как США остаются крупнейшим потребителем.

О роли России в энергетике и «зелёной» повестке:

По словам Путина, вклад России в мировой энергобаланс — значителен. Замещение российских поставок займёт время, а без углеводородов человечество не сможет обойтись в ближайшие десятилетия. При этом президент подчеркнул, что развивать альтернативную энергетику необходимо, но делать это нужно взвешенно.

О подходе к диалогу с США:

Путин напомнил, что в первый срок Трампа именно он ввёл рекордное число санкций против России. При этом президент РФ подчеркнул: если Вашингтон готов перейти от давления к серьёзному диалогу, Москва открыта для сотрудничества.

Полное видео выступления Владимира Путина

Видео © Life.ru