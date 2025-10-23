Путин: Новые санкции США не окажут значительного влияния на экономику России

Президент России Владимир Путин прокомментировал новые санкции США, выразив мнение, что они не приведут к серьёзным экономическим последствиям для страны. По его словам, хотя определённые изменения возможны, в целом российская экономика останется устойчивой.

«Что касается новых санкций. Во-первых, ничего нового здесь нет. Да, они для нас носят серьёзный характер и могут иметь определённые последствия, но существенно всё-таки не скажутся на нашем экономическом самочувствии», — заявил Путин.