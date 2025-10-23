Сектор Газа
23 октября, 15:58

Путин: Новые санкции США не окажут значительного влияния на экономику России

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин прокомментировал новые санкции США, выразив мнение, что они не приведут к серьёзным экономическим последствиям для страны. По его словам, хотя определённые изменения возможны, в целом российская экономика останется устойчивой.

«Что касается новых санкций. Во-первых, ничего нового здесь нет. Да, они для нас носят серьёзный характер и могут иметь определённые последствия, но существенно всё-таки не скажутся на нашем экономическом самочувствии», — заявил Путин.

Европейский союз продолжает наращивать санкционное давление на Россию. Недавно был утвержден 19-й пакет ограничительных мер, который включает более ста танкеров. Параллельно администрация США расширила санкционный список, включив в него крупные российские нефтяные компании «Лукойл» и «Роснефть». Введённые ограничения спровоцировали повышение цен на нефть.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
