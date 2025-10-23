Трамп: Я почувствовал, что пришло время для новый санкций против России

Ранее Трамп выразил надежду на то, что новые антироссийские санкции не будут действовать продолжительное время. Он заявил, что санкции введены против двух крупнейших нефтяных компаний, и выразил надежду, что они не будут «действовать долго». Напомним, новые санкционные ограничения, введённые Соединёнными Штатами против Российской Федерации, затрагивают 28 дочерних предприятий «Роснефти» и шесть дочерних компаний «Лукойла». Рестрикции распространяются на все структуры, подконтрольные этим корпорациям на 50 процентов и более, даже если они не внесены в санкционный список напрямую.