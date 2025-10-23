Сектор Газа
Трамп: Я почувствовал, что пришло время для новый санкций против России

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о введении нового пакета санкций против России было принято исходя из текущей ситуации и назревшей необходимости. Об этом республиканец сообщил журналистам, комментируя последние действия Вашингтона в отношении Москвы.

«Я просто почувствовал, что пришло время. Я долго ждал», — сказал хозяин Белого дома журналистам.

Ранее Трамп выразил надежду на то, что новые антироссийские санкции не будут действовать продолжительное время. Он заявил, что санкции введены против двух крупнейших нефтяных компаний, и выразил надежду, что они не будут «действовать долго». Напомним, новые санкционные ограничения, введённые Соединёнными Штатами против Российской Федерации, затрагивают 28 дочерних предприятий «Роснефти» и шесть дочерних компаний «Лукойла». Рестрикции распространяются на все структуры, подконтрольные этим корпорациям на 50 процентов и более, даже если они не внесены в санкционный список напрямую.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

