Трамп: Я почувствовал, что пришло время для новый санкций против России
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о введении нового пакета санкций против России было принято исходя из текущей ситуации и назревшей необходимости. Об этом республиканец сообщил журналистам, комментируя последние действия Вашингтона в отношении Москвы.
«Я просто почувствовал, что пришло время. Я долго ждал», — сказал хозяин Белого дома журналистам.
Ранее Трамп выразил надежду на то, что новые антироссийские санкции не будут действовать продолжительное время. Он заявил, что санкции введены против двух крупнейших нефтяных компаний, и выразил надежду, что они не будут «действовать долго». Напомним, новые санкционные ограничения, введённые Соединёнными Штатами против Российской Федерации, затрагивают 28 дочерних предприятий «Роснефти» и шесть дочерних компаний «Лукойла». Рестрикции распространяются на все структуры, подконтрольные этим корпорациям на 50 процентов и более, даже если они не внесены в санкционный список напрямую.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.