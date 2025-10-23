Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 06:36

ЕС официально утвердил 19-й пакет санкций против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / v-a-butenkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / v-a-butenkov

Официально утверждён 19-й пакет антироссийских санкций ЕС. В частности, в него вошли свыше ста танкеров. Вместе с этим, также вводятся ограничения на перемещения дипломатов из РФ по территории стран-членов.

«19-й пакет включает ограничения против более чем 100 танкеров теневого флота. Введён запрет на экспорт российского СПГ. Перемещения российских дипломатов [внутри ЕС] будут ограничены территорией страны аккредитации», — сообщило спецпредставительство ЕС.

Минфин США: Новые санкции затрагивают все структуры «Роснефти» и «Лукойла»
Минфин США: Новые санкции затрагивают все структуры «Роснефти» и «Лукойла»

Напомним, новый пакет антироссийский санкционных ограничений ЕС включает в себя меры, направленные против 117 судов так называемого «теневого флота» РФ. Европейском Союзе уже работают над следующим пакетом санкций против России.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Санкции против России
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar