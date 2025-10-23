ЕС официально утвердил 19-й пакет санкций против России

Официально утверждён 19-й пакет антироссийских санкций ЕС. В частности, в него вошли свыше ста танкеров. Вместе с этим, также вводятся ограничения на перемещения дипломатов из РФ по территории стран-членов.

«19-й пакет включает ограничения против более чем 100 танкеров теневого флота. Введён запрет на экспорт российского СПГ. Перемещения российских дипломатов [внутри ЕС] будут ограничены территорией страны аккредитации», — сообщило спецпредставительство ЕС.

Напомним, новый пакет антироссийский санкционных ограничений ЕС включает в себя меры, направленные против 117 судов так называемого «теневого флота» РФ. Европейском Союзе уже работают над следующим пакетом санкций против России.