22 октября, 22:44

Евросоюз включил в новый пакет санкций 117 судов «теневого флота» России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grints

Новый пакет антироссийский санкционных ограничений ЕС включает в себя меры, направленные против 117 судов так называемого «теневого флота» РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил.

«Мы вводим санкции против 117 судов теневого флота России. В общей сложности 564 судна теперь находятся под санкциями ЕС», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X главы МИД Нидерландов. Дипломат добавил, что в Европейском Союзе уже работают над следующим пакетом санкций против России.

Напомним, в четверг, 23 октября, вступит в силу 19-й пакет санкций ЕС против России, согласованный послами Евросоюза. В настоящее время ведётся письменная процедура утверждения санкций в Совете ЕС на министерском уровне. Если не возникнет новых возражений, санкции будут утверждены к 9:00 по московскому времени. Одновременно с этим глава американского Минфина Скотт Бессент анонсировал предстоящее введение одних из самых масштабных санкций в отношении России. По его словам, речь идёт именно о санкциях, а не о вторичных пошлинах.

