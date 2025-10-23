Евросоюз включил в новый пакет санкций 117 судов «теневого флота» России

«Мы вводим санкции против 117 судов теневого флота России. В общей сложности 564 судна теперь находятся под санкциями ЕС», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X главы МИД Нидерландов. Дипломат добавил, что в Европейском Союзе уже работают над следующим пакетом санкций против России.

Напомним, в четверг, 23 октября, вступит в силу 19-й пакет санкций ЕС против России, согласованный послами Евросоюза. В настоящее время ведётся письменная процедура утверждения санкций в Совете ЕС на министерском уровне. Если не возникнет новых возражений, санкции будут утверждены к 9:00 по московскому времени. Одновременно с этим глава американского Минфина Скотт Бессент анонсировал предстоящее введение одних из самых масштабных санкций в отношении России. По его словам, речь идёт именно о санкциях, а не о вторичных пошлинах.