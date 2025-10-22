Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 октября, 20:47

Бессент раскрыл подробности об одних из наиболее масштабных санкций против РФ

Скотт Бессент. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Скотт Бессент. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Глава американского Минфина Скотт Бессент сообщил о предстоящем введении одних из самых масштабных санкций в отношении России. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Бессент подчеркнул, что речь идёт именно о санкциях, а не о вторичных пошлинах. Объявление о значительном ужесточении санкций в отношении России ожидается сегодня после закрытия торгов на биржах в США или завтра утром.

«Я не стану называть конкретные санкции, но могу сказать, что это будут одни из самых крупных санкций, которые мы ввели против Российской Федерации», — заявил Бессент.

Ранее сообщалось, что согласованный послами Евросоюза 19-й пакет санкций против России вступит в силу 23 октября. Запущена письменная процедура утверждения санкций в Совете ЕС, и ожидается, что они будут утверждены к 9:00 по московскому времени. Новый пакет ограничений, как ожидается, затронет расширение чёрного списка, запреты на приём танкеров с российской нефтью, а также введёт новые торговые и финансовые ограничения, включая ограничения на закупку российских энергоресурсов.

