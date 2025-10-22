Сектор Газа
Фицо готов поддержать новые санкции ЕС против России, но есть условия

Премьер Словакии Роберт Фицо. Обложка © Life.ru

Словакия готова поддержать новые санкции против России, если в итоговый документ саммита ЕС, запланированного на четверг, будут включены требования страны. С таким заявлением выступил премьер-министр Роберт Фицо. Об этом сообщило издание Denník N.

«Санкции против РФ (Фицо — прим. Life.ru) очевидно поддержит, если в итоги саммита будут включены требования Словакии», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Словакия рассматривает возможность поддержки 19-го пакета санкций ЕС против России. Европейская комиссия готова учесть замечания Братиславы по вопросам цен на электроэнергию и климатических целей. Предложения Словакии в основном приняты и включены в заключения, которые будут обсуждаться на Европейском совете в четверг.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

