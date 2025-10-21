Глава МИД Бланар: Словакия готова поддержать 19-й пакет санкций против РФ

Словакия рассматривает возможность поддержки 19-го пакета санкций Евросоюза против России. Европейская комиссия готова учесть замечания Братиславы относительно цен на электроэнергию и климатических целей. Об этом сообщил глава словацкого МИД Юрай Бланар.

«Могу сегодня отметить, что наши предложения более-менее приняты и включены в заключения, которые должны обсуждаться в четверг на Европейском совете», — заявил министр.

Министр также отметил, что Европейская комиссия принимает требования Словакии.

«После того, как эти требования будут включены, при поддержке других стран Словакия готова занять позитивную позицию и по пакету санкций», — добавил дипломат.

Ранее премьер-министр Роберт Фицо подчёркивал, что Словакия не поддержит введение нового пакета санкций Евросоюза против России без конкретных мер по поддержке местной промышленности и энергетики. Он также отметил, что после завершения конфликта на Украине необходимо восстановление нормальных торговых отношений для обеспечения устойчивого развития экономики.