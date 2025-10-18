Австрия изменила позицию и поддержит 19-й пакет антироссийских санкций ЕС

Австрия поддержит введение девятнадцатого пакета санкций Европейского союза против России. Об этом сообщает Reuters.

«Австрия одобрит 19-й пакет санкций против России на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник... Кроме того, Вена поддерживает продолжение давления на Россию», — сказано в публикации.

Заседание министров иностранных дел в Люксембурге будет посвящено не только украинскому вопросу, но и обсуждению ситуации на Ближнем Востоке, включая возможные ограничительные меры в отношении Израиля. Австрийскую делегацию возглавит государственный секретарь Зепп Шеллхорн. Примечательно, что ранее издание EUObserver информировало о разногласиях между постоянными представителями стран ЕС относительно новых антироссийских санкций, где Австрия и Словакия высказывали особые замечания.

Ранее лидер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава откажется поддерживать новые санкции ЕС против России без конкретных мер помощи для своей промышленности и энергетики. Премьер-министр подчеркнул, что приоритетами страны должны стать поддержка автомобильной отрасли и снижение цен на электроэнергию. Он сделал акцент на необходимости суверенной внешней политики и восстановления торговых отношений с Россией после завершения конфликта на Украине.