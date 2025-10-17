Словакия не поддержит введение очередного пакета санкций Евросоюза против России без конкретных мер по поддержке местной промышленности и энергетики. Премьер-министр страны Роберт Фицо подчеркнул необходимость внимания к внутренним проблемам, в частности к автомобильной отрасли и росту цен на электроэнергию.

«Пришло время говорить громко о том, что нужно нам, а не о том, что от нас хотят другие. На следующей неделе на Европейском совете снова будут говорить в основном о помощи Украине — но где же темы, которые волнуют нас дома? Словакия нуждается в реальной поддержке для своей автомобильной промышленности, решении проблемы цен на энергию и плане по сохранению конкурентоспособности наших компаний на мировом рынке», — заявил Фицо в своих соцсетях.

Премьер подчеркнул, что внешняя политика Словакии должна быть суверенной и не ограничиваться идеологическими рамками. Он добавил, что после завершения конфликта на Украине потребуется восстановление нормальных торговых отношений, которые обеспечат устойчивое развитие экономики.

Ранее Фицо пожаловался на зацикленность Евросовета на Украине в ущерб решению внутренних проблем стран Евросоюза. Он подчеркнул, что ЕС рискует поставить под угрозу своё благосостояние, продолжая игнорировать важнейшие внутренние проблемы ради внешнеполитических вопросов. По его словам, на совете обсуждают лишь Незалежную и кофе.