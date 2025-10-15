Сийярто назвал позором ответ ЕК по безопасности «Дружбы» спустя 7 недель

Ответ Еврокомиссии по поводу безопасности нефтепровода «Дружба» пришёл лишь спустя семь недель, рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он назвал данный факт настоящим позором.

«Вы знаете, это позор. Они послали ответ через семь недель после моего письма. После семи недель, представьте себе», — заявил Сийярто журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).

Ранее глава МИД Венгрии заявлял, что вопрос об атаках на нефтепровод «Дружба» рассматривается как угроза национальному суверенитету. Он отметил, что поставки нефти по трубопроводу являются критически важными для Венгрии, так как остальная инфраструктура не способна компенсировать недостающие объёмы.